Российская наука не готова к решению стоящих перед страной задач - исследование

Система управления наукой в России в последние годы эволюционировала в сторону роста централизации и усиления вертикали власти, включая принципы распределения финансирования. Но серьезных задач так и не было поставлено. По-прежнему идет попытка улучшить позиции в международных рейтингах. В результате российская наука оказалась не готова к условию санкций, говорится в статье "Научная политика в России в 2018-2022 гг.: противоречивые сигналы", опубликованной в "Социологическом журнале".

Статья размещена в рубрике "Приглашение к дискуссии". В ней упоминается много актуальных проблем. Например, проблема бюрократии приводит к невыполнимости поставленных целей, отсутствию наказания за это и механизмов общественного контроля за принятыми решениями. Интересно, что российская научная политика не является научно обоснованной. Опрос ученых и преподавателей по поводу Стратегии научно-технологического развития выявил расхождение между мерами, которые реализует государство, и тем, что считает важным делать научное сообщество.

В 2021 году массовое анкетирование ученых показало, что только 3% из них положительно относились к изменениям в системе научных фондов, а более половины — отрицательно. При этом респонденты отметили снижение качества экспертизы проектов и объективности принятия решений о финансировании.

Расходы на науку в ВВП в течение всего рассматриваемого периода были ниже, чем до объявления новых целей научно-технологического развития. Численность исследователей ежегодно сокращалась, уменьшившись за четыре года на 5,5%. А в это время число публикаций росло быстрыми темпами, притом что показатели цитирования статей российских авторов практически не изменились, то есть рост количества статей не сопровождался повышением интереса к ним в международном научном сообществе. Так, в 2017 году было опубликовано 62 тыс. статей в журналах баз данных Scopus, а в 2021 году - уже 84 тыс. Рост на 35%.

В центре усилий государства по развитию науки оказались вузы. Им было велено наращивать публикационную активность с ориентацией на международные базы данных, в первую очередь Web of Science и Scopus. Это должно было обеспечить продвижение в международных рейтингах. Но так и не обеспечило. Университеты продвинулись в предметных рейтингах, но не смогли войти даже в топ-200 основных мировых рейтингов.

Характерно, что в 2020 году экспертиза РАН выявила более 23 тыс. "мусорных" публикаций россиян в западных изданиях. Как подчеркивает декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, виной всему порочная практика оценивать российских ученых по числу публикаций на Западе, к которым их принуждали до недавнего времени в погоне за западным рейтингами.

В статье делается вывод, что решения в российской науке принимаются ограниченным кругом людей, которые наряду с чиновниками не несут за них ответственности. В мае 2023 года была принята "Концепция технологического развития на период до 2030 года". Но реализовать ее нельзя без изменений в научной политике. Необходимо ориентироваться на получение практических результатов, а не публикации статей. Важно изменить принципы финансирования и научной экспертизы, заключается в статье.

Член-корреспондент РАН, профессор ряда вузов Алексей Савватеев с горечью отмечает, что зарплата старшего научного сотрудника в Москве 27 тыс. рублей, а в Индии - 16 тыс. долларов. Поэтому, считает он, индийский аппарат сел на Луну, а российский - разбился.