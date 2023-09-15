Лавров нашел "заговор" в теме российско-украинских переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что РФ наблюдает в вопросе российско-украинских переговоров попытки "через псевдодипломатию поставить все с ног на голову".

Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову, приводит РБК позицию Лаврова.

Отметим, президент Владимир Путин регулярно говорит о том, что Россия не отказывается от переговоров.