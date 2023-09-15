СМИ: Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем

Композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем.

Baza пишет, что музыкант 14 сентября был доставлен в одну из московских больниц с жалобами на боли в груди.

Источник "Известий" сообщил, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

О проблемах со здоровьем у 63-летнего Николаева сообщалось еще в начале года, когда он попал в больницу с подозрением на инфаркт. По данным СМИ, музыканта прооперировали и поставили ему два стента. Сам артист заявил, что проходит медицинское обследование, но не находится в критическом состоянии.