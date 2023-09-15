15 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер раскритиковал чиновников из-за несанкционированной свалки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал министерство экологии и районные власти из-за несанкционированной свалки в районе поселка Батуринский Еманжелинского района.

Мусор и строительные отходы на свалку беспрепятственно свозят самосвалами.

"Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. В этом году уделил уборке особое внимание, поручил убрать больше 200 несанкционированных свалок по области. Но эту конкретную никто даже не обозначил в качестве проблемной", - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор направил комиссию на место свалки. даже будут привлечены надзорные органы. Глава региона пообещал, что виновные понесут ответственность. Он потребовал убрать свалку.

Теги: Алексей Текслер, свалка,


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