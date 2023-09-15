15 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

300 тысяч россиян заключили контракт на участие в СВО – Путин

300 тысяч россиян заключили контракт на участие в специальной военной операции на текущий момент, сообщил президент России Владимир Путин. "Все они руководствуются патриотическими соображениями", - считает российский лидер.

Он также назвал "полной чушью" информацию о том, что Россия берет в контрактники также северокорейских добровольцев. "РФ не требуется приглашать для ведения боевых действий "людей со стороны", - сказал президент, имея в виду иностранных наемников.

Также в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин сообщил: "Подразделения ВС РФ укомплектовывают новейшей техникой, некоторые обеспечены ей уже на 85-90%".

Теги: россияне, контрактники, добровольцы, сво, владимир путин


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