300 тысяч россиян заключили контракт на участие в СВО – Путин

300 тысяч россиян заключили контракт на участие в специальной военной операции на текущий момент, сообщил президент России Владимир Путин. "Все они руководствуются патриотическими соображениями", - считает российский лидер.

Он также назвал "полной чушью" информацию о том, что Россия берет в контрактники также северокорейских добровольцев. "РФ не требуется приглашать для ведения боевых действий "людей со стороны", - сказал президент, имея в виду иностранных наемников.

Также в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин сообщил: "Подразделения ВС РФ укомплектовывают новейшей техникой, некоторые обеспечены ей уже на 85-90%".