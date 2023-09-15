Глава ОКР обвинил Сергея Миронова в потере связи с реальностью

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил расформировать партию "Справедливая Россия – За правду" в ответ на предложение лидера этой партии Сергея Миронова расформировать ОКР.

Миронов уже несколько раз выступал с жесткой критикой ОКР, упрекая в лояльности Международному олимпийскому комитету. При этом в реальности риторика ОКР и самого Миронова крайне схожи. Так, ОКР неоднократно намекал, что МОК выкручивает руки российским спортсменам и что атлеты из сборной не пойдут на "предательство" в виде выступления под нейтральным флагом.

Но Миронову этого недостаточно.

"Ясно, что ОКР в его нынешнем виде – структура без будущего. Ее нужно реформировать и обновлять, в том числе кадрово. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в мировом спорте и новые перспективы для российских спортсменов. К сожалению, действующие руководители ОКР пребывают в иллюзиях относительно МОК, хотя сами страдают от этой русофобской организации, которая их выдавливает из своих рядов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Примечательно, что Миронов также по-своему понял слова президента России Владимира Путина о международных соревнованиях. Он хоть и раскритиковал такие институты как МОК, но все же отметил: "мы должны руководствоваться интересами спортсменов, они должны сами принять определенные решения".

Миронов считает, что на смену МОК и международным спортивным федерациям "придут другие, неполитизированные объединения, которые их и похоронят". Он не объяснил, почему, как и когда должна произойти такая смена и чьими усилиями.

Глава ОКР Станислав Поздняков весьма жестко ответил Миронову в своем Telegram-канале. Он обвиняет политика в потере "связи с реальностью" и "подмене фактов".

"Насчет того, что нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии и новые перспективы, я с Сергеем Мироновым полностью согласен. Тревожно, когда одна из ведущих, самобытных партий, теряет голоса избирателей, свои позиции и рискует стать структурой без будущего. Тут, судя по всему, действительно необходимы реформы, свежие идеи. Ведь справедливо и то, что свято место пусто не бывает", - заявил Поздняков.