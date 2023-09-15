Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков на Среднем Урале

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. По прогнозу синоптиков, похолодает уже в ближайшие часы.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ночью и утром 16 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура составит до -2 градусов.

В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Напомним, также в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге. Его объявили до вечера 15 сентября.