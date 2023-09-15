В Тюмени неадекватный мужчина накинулся на школьника: бил и пытался задушить

В Тюмени мужчина напал на 13-летнего ребенка на ул. Интернациональной, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в частном секторе. По словам родителей женщины, неадекватный мужчина, живущий в частном секторе, накинулся на школьника, начал бить и душить его. Если бы не помогла женщина, проходившая рядом, он бы его, возможно, убил.

По информации полиции, нападавшего мужчину задержали. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Проводится расследование.