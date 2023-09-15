В Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" всех электросамокатов в городе

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после сообщения о ложном минировании всех электросамокатов города. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Звонок в дежурный отдел поступил вечером 13 сентября. Была проведена проверка, однако ничего опасного на стоянках кикшеринга не нашли.

Дело возбуждено по статье 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Санкт-Петербурга обсуждает дополнительные правила для водителей электросамокатов. К рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также обсуждается введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов.