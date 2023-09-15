15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Большинство родителей не следят за тем, что их дети смотрят в интернете

56% родителей дошкольников разрешают детям самостоятельно выбирать контент в интернете. А в возрасте 11-12 лет к этому безразличны уже 81% родителей. Об этом пишет "Учительская газета" со ссылкой на результаты опроса платформы "Яндекс Взгляд".
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Среди дошкольников в интернет выходят уже две трети детей, а начиная со школы — более 90%. Что они смотрят, родители в большинстве своем не знают, но 88% родителей пытаются как-то на это влиять, реагируя на просмотренный ребенком контент или прося о нем рассказать.

Опрос во многом повторяет данные других опросов: дети по много часов сидят перед гаджетами. В частности, 46% детей 11-12 лет проводят с гаджетами от 3 до 5 часов в день, еще 6% — от 5 до 8 часов. То есть половина отдает гаджетам ежедневно более трех часов. Это имеет обратную сторону: гиподинамию, напряжение зрения, нарушения осанки, нервной системы и др. Притом что гаджеты, по многочисленным исследованиям, отрицательно влияют на общее развитие и когнитивные способности.

Всего было опрошено 1450 активных пользователей интернета, у которых есть дети в возрасте от 3 до 12 лет и которые проживают в городах РФ с населением свыше 100 тыс. человек.

Недавно западные ученые подтвердили, что гаджеты в раннем возрасте приводят к задержке в развитии.

Теги: интернет, дети, родители


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