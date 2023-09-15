15 Сентября 2023
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Минобразования взяло на контроль школу на Уралмаше, откуда бегут учителя

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше, откуда массово увольняются педагоги. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Как выяснилось, за последние полгода школу покинуло сразу 10 учителей: четыре - в связи с выходом на пенсию, шесть - по собственному желанию. Сейчас предпринимаются все меры для поиска замены преподавательского состава.

"С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов", - отметили в департаменте.

Напомним, что сегодня у стен школы собралась толпа родителей, недовольная руководством образовательного учреждения и учебным расписанием. По их словам, педагоги начали увольняться после прихода в октябре прошлого года нового директора, который якобы не стесняется хамить и угрожать как учителям, так и родителям.

Теги: Минобразования, Биктуганов, учитель, школа, Уралмаш, увольнение


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