15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывший руководитель ЗиД задолжал "Сбербанку" почти семь миллионов рублей

Арбитражный суд Пермского края принял заявление "Сбербанка" о включении в реестр требований кредиторов бывшего депутата заксобрания и руководителя ЗиД Егора Заворохина, сообщает "Ъ-Прикамье".

Банк требует включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в общей сумме 6,9 млн руб., в том числе: 5 млн руб.— просроченный основной долг, 1,8 млн руб.— просроченные проценты и 64 тыс. руб.— госпошлина. Обоснованность заявления будет рассмотрена 9 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.

14 августа по заявлению своего шурина Сергея Федорца Заворохин был признан несостоятельным.

Теги: Егор Заворохин, Сбербанк, ЗиД


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