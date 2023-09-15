15 Сентября 2023
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Фото: Конгресс Мексики

Минкульт Перу опроверг инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которых представил в мексиканском конгрессе журналист и самопровозглашенный "уфолог" Хайме Моссан. Об этом заявила министр культуры Перу Лесли Уртеага.

По ее словам, мумии были сделаны из костных останков доиспанского периода. Предположительно, они были найдены крестьянином на южном побережье Перу в 2015 году. Министерство культуры возбудило уголовное дело о вывозе этих останков из страны, пишет РИА Новости.

Напомним, "уфолог" Хайме Моссан назвал объекты телами инопланетян. Он утверждает, что это трупы тысячелетней давности, имеющие внеземное происхождение. Между тем, мировые СМИ пишут, что Моссан уже представлял в 2017 году "нечеловеческие" останки, но позже выяснилось, что это мумифицированные тела детей.

Теги: перу, мумии, мексика, инопланетяне


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