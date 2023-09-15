Екатеринбуржцам рассказали, где могут появиться две новые станции метро

В ближайшие годы Екатеринбург может обзавестись двумя станциями метро, расположенными у Veer Mall на Уралмаше и улице Березовой за мостом с выходом на Верхнюю Пышму. В планы также входит перенос на последнюю точку и Северного автовокзала. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

"Есть такая задумка. Мы знаем, что Veer Mall строил у нас УГМК и УГМК у нас в настоящее время работает по проектированию и по решению вопросов в данном направлении. Станция метро - это стратегический объект, и любая станция должна быть согласована с определенными органами и определенными структурами. Именно эти согласования идут, идет проектирование и да, действительно, есть желание построить станцию метрополитена. Ближайшая станция у нас находится возле "Омеги" - там 1,5-2 км до Veer Mall. Я думаю это вполне осуществимо", - заявил Кравченко в эфире радио "Комсомольская правда".

Вторую станцию с большой перехватывающей парковкой собираются построить на улице Березовой, где ранее был строительный рынок. Туда же планируется перенести и Северный автовокзал. По словам Кравченко, центр Железнодорожного района рядом с ЖД-вокзалом был не лучим местом для строительства автовокзала, поскольку из-за него дорожная сеть не выдерживает такой нагрузки, образовывая постоянные пробки.

"Если мы это реализуем, все жители наших ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там свои машины, садиться в метрополитен и получать возможность доехать до практически любой центральной части Екатеринбурга. Мы таким образом разгружаем дороги и создаем возможность не ехать 1,5 часа в пробках, а добраться буквально за 20-30 минут до любого места в Екатеринбурге", - добавил глава района.

Напомним, ранее о строительстве дополнительных станций метро уже сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, городская администрация обдумывает возможность продлить уже существующую ветку в районе Уралмаш, однако все это пока на стадии обсуждения.