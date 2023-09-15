В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове

В Приморском крае застрелили медведя с бидоном на голове, который больше двух недель ходил в окрестностях поселка Барабаш в Хасанском округе. В охотнадзоре утверждают, что животное стало бросаться на людей. Впрочем, сначала планировалось просто обездвижить зверя, но в итоге "пришлось экстренно применять оружие".

По данным издания "Подъем", впервые медведя с бидоном заметили вообще в июне. Хищник смог пробить дно емкости, поэтому не умер от жажды и голода. В какой-то момент медведь стал ходить по поселку и пугать автомобилистов на местной дороге. Его начали искать зоозащитники, полиция, охотнадзор и специалисты близлежащего национального парка "Земля леопарда".

Ситуация осложнилась тем, что в регионе начались обильные дожди, Барабаш почти полностью затопило. На это время медведь ушел в леса, но позже снова объявился.