Мишустин сменил главу Росавиации

Новым руководителем Росавиации стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дмитрий Ядров родился в 1988 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".

Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 г. перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, сообщает Правительство России.