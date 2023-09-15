15 Сентября 2023
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Фото: Официальная группа Росавиации &quot;ВКонтакте&quot;

Мишустин сменил главу Росавиации

Новым руководителем Росавиации стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дмитрий Ядров родился в 1988 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".

Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 г. перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, сообщает Правительство России.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров(2023)|Фото: Официальная группа Росавиации "ВКонтакте"

Теги: Михаил Мишустин, Дмитрий Ядров, Росавиация


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