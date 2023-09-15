15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сенатор предложил начислять в школе баллы для конвертации в деньги

В будущем можно продумать механизм начисления школьникам баллов за успешную учебу, которые они смогут конвертировать в деньги. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин.
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Он считает, что у ребенка уже с 1 класса должны быть свои деньги. Родители должны ему их давать, чтобы он тратил их на разные вкусности, но и контролировать расходы. По его мнению, детство – самая лучшая пора, когда ребенок "никому ничего не должен" и хочет все получить. А родители должны стараться ему все дать, сказал он изданию "СенатИнформ".

С этими утверждениями не согласились бы мировые религии, требующие почитания родителей, а не обслуживания родителями детских прихотей. Также предложение Деньгина вряд ли соответствует традиционным русским представлениям. По ним, кто получает более низкие оценки, будет хуже питаться в школе.

Сообщается, что большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы: 37% - до 500 рублей в неделю, 26% — до 1 тыс. рублей. При этом 15% вообще не следят за суммами.

Идея начислять баллы за учебу для конвертации в деньги напоминает идею личного рейтинга ученика, которую периодически озвучивают те, кто продвигают цифровизацию образования. В начале нового учебного года об этом заявило Министерство образования Московской области, рекламируя новое бесплатное приложение "Моя школа".

Теги: деньги, школа, школьники


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