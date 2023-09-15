МИД Китая промолчал по поводу "исчезновения" министра обороны КНР

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию оботстранении от должности главы оборонного ведомства КНР Ли Шанфу. Ранее Financial Times сообщала, что министра сняли с должности и начали в отношении него расследование, предположительно, связанное с коррупцией. Ли Шанфу не появлялся на публике уже две недели, поэтому поползли разнообразные слухи.

В МИД КНР заявили, что не знакомы с ситуацией в оборонном ведомстве.

Между тем, FT отмечает, что у внешнеполитического ведомства Китая тоже недавно сменился руководитель, также были отстранены от своих постов два высокопоставленных военачальника, занимающихся ядерными силами республики.