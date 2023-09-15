В озеро Синара в Челябинской области выпущено 140 тысяч молоди сазана

РМК помогает восстанавливать рыбные запасы водоёмов Челябинской области. В рамках соглашения с ФГБУ "Главрыбвод" о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в акваторию озера Синара (Челябинская область) выпущены 140 тысяч молоди сазана. Мальки выращены на Зеленоборском рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыбвод", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Сегодняшнее мероприятие – это совместная комплексная работа Филиала и Русской медной компании, в результате которой увеличится численность водных биоресурсов и улучшится состояние водного объекта, что несомненно порадует граждан, которые занимаются любительской рыбалкой. Мероприятие объединяет разных людей и фактически сегодня мы создаём традиции бережного отношения к природе, что является общечеловеческой ценностью. Как говорил выдающийся русский писатель Михаил Михайлович Пришвин: "Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу значит охранять Родину", - отметила заместитель начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" по вопросам взаимодействия с надзорными органами, транспортному обеспечению и правовым вопросам Анна Водинская.

Зарыбление озера Синара, источника питьевого водоснабжения города Снежинска, позволит улучшить его экологическое состояние. Вселение сазана позволит поддержать круговорот биогенных элементов – азот, фосфор – в водной экосистеме озера в норме. Кроме того, вселение сазана как ценного объекта любительской рыбалки создаст предпосылки развития и формирования рыболовного туризма и рекреационной инфраструктуры.

"Русская медная компания, внедряя программы рационального использования природных ресурсов, задаёт тренд среди предприятий-водопользователей на осуществление мероприятий по реабилитации водных экосистем", - считает председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов.

Соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания РМК и ФГБУ "Главрыбвод" заключили в 2021 году. В рамках совместной работы разработан целый комплекс природоохранных мероприятий. В том числе проводится мониторинг состояния биоресурсов.

"Реализация природоохранных мероприятий совместно с Нижне-Обским филиалом "Главрыбвода" повысит эффективность экологических инициатив и проектов Русской медной компании и поможет в решении задач по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания Уральского федерального округа", - отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

В 2022 году предприятия РМК выпустили в водные объекты Челябинской области более 40 тысяч штук молоди и личинок рыбы. Мероприятия по зарыблению прошли на Шершнёвском водохранилище на реке Миасс. Зарыбление проводится мальками рыб, таких, как сазан. Количество мальков рыбы определяется при обязательном согласовании с территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству.

В 2023 году предприятия АО "РМК" планируют выпустить в водные объекты Челябинской области более 169 тысяч штук молоди и личинок рыбы.