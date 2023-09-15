Свердловчанину дали 14 лет колонии за похищение женщины в Зауралье

В Зауралье вынесен приговор жителю Свердловской области. Он признан виновным в похищении человека и ближайшие годы проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Курганской области, ранее 30-летний мужчина был судим за убийство, а в регион приехал с целью заработка. Все случилось летом 2022 года: свердловчанин в безлюдном месте, угрожая отверткой, посадил незнакомую ему женщину в свой автомобиль. При этом злоумышленник был под наркотиками.

Нападавший отобрал у потерпевшей мобильный телефон и потребовал от нее денег. После этого уралец надругался над своей жертвой. Однако остаться безнаказанным ему не удалось: преступник был задержан после обращения пострадавшей в правоохранительные органы.

Приговором суда он признан виновным в похищении человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник получил 14 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.