15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловчанину дали 14 лет колонии за похищение женщины в Зауралье

В Зауралье вынесен приговор жителю Свердловской области. Он признан виновным в похищении человека и ближайшие годы проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Курганской области, ранее 30-летний мужчина был судим за убийство, а в регион приехал с целью заработка. Все случилось летом 2022 года: свердловчанин в безлюдном месте, угрожая отверткой, посадил незнакомую ему женщину в свой автомобиль. При этом злоумышленник был под наркотиками.

Нападавший отобрал у потерпевшей мобильный телефон и потребовал от нее денег. После этого уралец надругался над своей жертвой. Однако остаться безнаказанным ему не удалось: преступник был задержан после обращения пострадавшей в правоохранительные органы.

Приговором суда он признан виновным в похищении человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник получил 14 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

Теги: похищение, суд, Зауралье, приговор


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