Добровольцев из Владимирской области, подписавших контракт, торжественно отправили в ряды военнослужащих

На этой неделе к местам несения службы по контракту в учебные подразделения Минобороны России отправились новые группы добровольцев из Владимирской области. Бойцы отбыли для обучения и боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий специальной военной операции. Мужчин провожали представители Правительства Владимирской области, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, ветераны боевых действий, родные и друзья, сообщает пресс-служба правительства региона.

«От вас мы ждём разумного, но чёткого исполнения поставленных Президентом России задач. Очень гордимся вашим решением, благодарим за помощь в трудную для страны минуту», - отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

«Будет непросто, но мы с вами всегда, знайте, что за вами вся Россия», - напутствовал бойцов генерал-лейтенант в отставке Геннадий Сынков.

Как и всегда, на площади возле Дома культуры молодёжи во Владимире бойцов провожали творческие коллективы.

Проводить военнослужащих в части пришёл и только что вернувшийся из фронтовой зоны Александр с позывным «Профессор». Он служил на фронте с октября 2022 года и рассказал о том, как высоко на передовой ценят владимирских бойцов: «Владимирская земля своих сыновей любит, оберегает. Сами себя мы называем «богомазы», то есть со святой русской земли. Наши парни создают вокруг себя некую ауру победы, вдохновляя других. Это успешные бойцы, умелые, всегда начеку, слушают командование, чётко выполняют поставленные задачи. Мы там как одна большая многонациональная семья, воюем за нашу общую Родину, не делим себя на своих и чужих, боремся с общим злом — нацизмом. Поэтому, мужики, верьте в себя и свои силы».

После торжественного мероприятия Александр посетил областной военный пункт отбора на службу по контракту на 1-ой Пионерской — встретился с будущими военнослужащими, которые пришли заключить контракт. Живое общение с боевым командиром ещё раз помогло бойцам убедиться в правильности принятого ими решения.

Доброволец Алексей из Камешково признался: не знает, куда распределят, но уверен — рабочие руки везде сгодятся. У контрактника есть опыт слесарного дела и любовь к автомобилям, а значит, он может быть полезен ремонтным бригадам в восстановлении боевых машин. «Сейчас время такое. Племянники, друзья уже там. А кто им поможет, если не я? Иду навстречу своим землякам, которые тоже должны вернуться к своим семьям, отдохнуть», - отмечает боец.

«Провожают меня сегодня друзья, ребята, которые уже были в горячих точках, дали напутственные слова, пожелали вернуться живым и здоровым. Даже вручили небольшой презент — аптечку, с которой человек прошёл год на Украине. Я сам давно принял для себя решение — идти защищать страну. У меня дед прошёл всю Великую Отечественную. Теперь бороться с нацистами отправляюсь я», - рассказал доброволец Руслан.

Напомним. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88.

Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00).

Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18.

Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.