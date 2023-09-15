Добровольцев из Владимирской области, подписавших контракт, торжественно отправили в ряды военнослужащих

15 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Добровольцев из Владимирской области, подписавших контракт, торжественно отправили в ряды военнослужащих

На этой неделе к местам несения службы по контракту в учебные подразделения Минобороны России отправились новые группы добровольцев из Владимирской области. Бойцы отбыли для обучения и боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий специальной военной операции. Мужчин провожали представители Правительства Владимирской области, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, ветераны боевых действий, родные и друзья, сообщает пресс-служба правительства региона.

«От вас мы ждём разумного, но чёткого исполнения поставленных Президентом России задач. Очень гордимся вашим решением, благодарим за помощь в трудную для страны минуту», - отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

«Будет непросто, но мы с вами всегда, знайте, что за вами вся Россия», - напутствовал бойцов генерал-лейтенант в отставке Геннадий Сынков.

Как и всегда, на площади возле Дома культуры молодёжи во Владимире бойцов провожали творческие коллективы.

Проводить военнослужащих в части пришёл и только что вернувшийся из фронтовой зоны Александр с позывным «Профессор». Он служил на фронте с октября 2022 года и рассказал о том, как высоко на передовой ценят владимирских бойцов: «Владимирская земля своих сыновей любит, оберегает. Сами себя мы называем «богомазы», то есть со святой русской земли. Наши парни создают вокруг себя некую ауру победы, вдохновляя других. Это успешные бойцы, умелые, всегда начеку, слушают командование, чётко выполняют поставленные задачи. Мы там как одна большая многонациональная семья, воюем за нашу общую Родину, не делим себя на своих и чужих, боремся с общим злом — нацизмом. Поэтому, мужики, верьте в себя и свои силы».

служба по контракту, добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

После торжественного мероприятия Александр посетил областной военный пункт отбора на службу по контракту на 1-ой Пионерской — встретился с будущими военнослужащими, которые пришли заключить контракт. Живое общение с боевым командиром ещё раз помогло бойцам убедиться в правильности принятого ими решения.

Доброволец Алексей из Камешково признался: не знает, куда распределят, но уверен — рабочие руки везде сгодятся. У контрактника есть опыт слесарного дела и любовь к автомобилям, а значит, он может быть полезен ремонтным бригадам в восстановлении боевых машин. «Сейчас время такое. Племянники, друзья уже там. А кто им поможет, если не я? Иду навстречу своим землякам, которые тоже должны вернуться к своим семьям, отдохнуть», - отмечает боец.

«Провожают меня сегодня друзья, ребята, которые уже были в горячих точках, дали напутственные слова, пожелали вернуться живым и здоровым. Даже вручили небольшой презент — аптечку, с которой человек прошёл год на Украине. Я сам давно принял для себя решение — идти защищать страну. У меня дед прошёл всю Великую Отечественную. Теперь бороться с нацистами отправляюсь я», - рассказал доброволец Руслан.

отправка на службу по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Напомним. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88.

Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00).

Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18.

Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: контракт с минобороны, военнослужащие, сво, служба по контракту


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети