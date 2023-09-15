Алексей Текслер поручил усилить темпы диспансеризации в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить темпы прохождения жителями профосмотров и диспансеризации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть необходимость сейчас резко усилить темпы прохождения жителями области профосмотров и диспансеризации. В январе-августе этого года региональный охват составил 41 процент от плана, темпы явно недостаточные. Понятно, лето – это всегда время такое пограничное, тем не менее, коллеги, темпы недостаточные", - поручил главам губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу областному минздраву и главам территории проработать этот вопрос с работодателями и гражданами, особенно пенсионерами.

Целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Обследование проводится бесплатно. Его могут пройти все желающие старше 18 лет. На первом этапе пациентам проводится анкетирование, они проходят осмотры и сдают анализы. По результатам первого этапа пациентов, если есть показания для уточнения диагноза, отправят на обследования к профильным специалистам. Гражданам до 39 лет можно проходить диспансеризацию раз в три года. Пациенты старше 40 лет – ежегодно.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

"Очень важно, чтобы жители региона обращались в медицинские организации регулярно, а не когда "что-то беспокоит". Многие заболевания никак не проявляют себя на ранних стадиях, поэтому мы теряем возможность своевременно приступить к лечению", - отметила главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

В Челябинской области, чтобы увеличить охват населения диспансеризацией, в медицинских организациях проводили единый "День открытых дверей" в субботу. В этот день могли пройти диспансеризацию те, кто не может это сделать в будние дни.

"Мы предлагаем пройти диспансеризацию в субботу по "зеленому коридору" тем, кому по каким-то причинам неудобно это сделать в будние дни. Пройти диспансеризацию нужно обязательно. Болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких зачастую протекают бессимптомно. Диспансеризация включает активные методы выявления этих заболеваний, которые позволяют не только вовремя их обнаружить, но и взять их течение под врачебный контроль", - отмечала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Также в регионе проводится пилотный проект "Добро на предприятии". Медицинские специалисты выезжают на предприятия с диагностическим оборудованием для проведения профосмотров и обследований.