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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

Торжественная церемония вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области состоялась сегодня в ДК "Нефтяник", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава региона Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области.

Александр Моор принес присягу. Он торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Тюменской области.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов вручил Александру Моору знак губернатора Тюменской области.

Напомним, Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей. Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников - 8,26%". На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей.

Выборы были признаны состоявшимися. Накануне глава региона получил удостоверение избранного губернатора Тюменской области.

Теги: Александр Моор, инаугурация, губернатор


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Ранее 14.09.2023 13:59 Мск Александру Моору вручили удостоверение губернатора

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