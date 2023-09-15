Россиянин приговорен к 12,5 годам за контрабанду в США изделий для ракет

Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова по обвинению в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, мужчина отправлял фирме, которая контролируется Пентагоном, комплектующие зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, используемые в ракетной технике ВС РФ. Транспортировка военной техники осуществлялась через Латвию, пишет РИА Новости.

Контрабанда российской продукции военного назначения велась по заданию спецслужбы США.

Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.