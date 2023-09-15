15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве пьяный работник автомойки угнал спорткар и устроил ДТП с пятью пострадавшими

В Москве пьяный работник автомойки угнал на своей работе спорткар Mercedes AMG GT, разогнался на нем и устроил ДТП в центре столицы. Он врезался в такси Skoda Octavia, в котором находились водитель и три пассажира. В результате аварии травмы средней тяжести получили все пять человек, они были госпитализированы. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии, сообщили в прокуратуре Москвы.

Виновнику аварии 21 год, у него нет прав, передает Shot.

Владельцем угнанного автомобиля является основатель любительского футбольного клуба FC Panthers Андрей Пальора, сначала в СМИ появилась информация, что это он был за рулем.

Теги: дтп, спорткар, угон, пьянство за рулем


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