Прокуратура пригрозила екатеринбургским компаниям из-за долгов за ЖКХ

Зампрокурора Свердловской области Александр Юровских объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям сразу трех управляющих компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, накануне состоялось межведомственное совещание под председательством Александра Юровских о состоянии законности в сфере расчетов за топливно-энергетические ресурсы. В качестве участников пришли представители органов государственной власти и местного самоуправления, крупнейших поставщиков энергоресурсов региона, а также ресурсоснабжающих компаний.

Основной проблемой в данной сфере являются задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Как выяснилось, причинами этому служат: нежелание или невозможность потребителей оплачивать коммунальные услуги, отсутствие системной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, а также недобросовестные действия руководителей отдельных управляющих компаний.

По итогам совещания в негативном ключе были отмечены руководители АО "ОТСК", МУП "Екатеринбургэнерго" и ЕМУП "Гортранс", которым и вынесли предостережение.

Участники совещания обозначили задачи, реализация которых препятствовала бы правонарушениям в сфере расчетов за энергоресурсы. Помимо этого, время от времени будут проводиться совместные мероприятия в целях укрепления законности, выполнение которых находится на контроле прокуратуры области.