В Москве нашли мертвой дочь актера Михаила Ульянова

В Москве мертвой нашли дочь актера Михаила Ульянова Елену. Ей было 63 года. о причине смерти пока не сообщается.

Женщину обнаружили без признаков жизни в ее квартире на Большой Бронной улице, пишет "Московский комсомолец".

Елена Ульянова не стала актрисой, как ее родители Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк. Она проявила себя как талантливый художник-график.

Народный артист СССР Михаил Ульянов скончался в 2007 году. Супруга пережила его на два года.