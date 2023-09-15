15 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Азаров предрек Украине сельскохозяйственный кризис

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что украинский сельскохозяйственный сектор в будущем попадет в тяжелую ситуацию – стране уже пришлось залезть в стратегические резервы.

Даже подсолнечник, который никогда не был убыточным, тоже показывает минусовую тенденцию, написал Азаров в своем telegram-канале. В этом году убытки ожидаются на уровне минус $11 за т, в следующем могут вырасти до минус $21 за т.

"По "зерновым коридорам" из страны вывезли 40 млн т и 30 млн т – через порты в рамках "зерновой сделки". Получается, что Украина залезла в стратегические продовольственные резервы", - написал Азаров.

Теги: Николай Азаров, Украина, экономика


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