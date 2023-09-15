15 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Осенние Филатовские чтения – важные вопросы детского здоровья» проходит во Владимире

Владимирская область была выбрана в качестве площадки проведения престижной научной конференции. Организатор мероприятия — ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

14 и 15 сентября в рамках «Филатовских чтений» на базе Владимирского госуниверситета и медицинских учреждений областной столицы работают секции неонатологии, педиатрии, аллергологии, школа медицинских сестёр. Также будет возможность принять участие в мастер-классах, послушать лекции и семинары, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В открытии научно-практической конференции приняли участие заместитель Губернатора Константин Баранов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова.

конференция, филатовские чтения(2023)|Фото: avo.ru

Главными темами докладов и лекций стали вопросы демографии, повышения рождаемости, охраны детского здоровья и выявления заболеваний у детей на ранних стадиях. Участники чтений отмечают, что для каждого врача полученные знания и опыт станут мощным подспорьем в работе или учебе. А самое главное — дадут мощный толчок к развитию детского здравоохранения.

В качестве лекторов в конференции принимают участие эксперты «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, известные учёные и врачи из различных регионов России. Авторитетный состав спикеров позволит слушателям значительно повысить уровень профессиональных знаний. В числе докладчиков и медики из Владимирской области.

конференция, филатовские чтения(2023)|Фото: avo.ru

«Когда нам предложили принять участие в конкурсе на проведение мероприятия  такого высокого уровня, эту идею поддержал Губернатор Александр Авдеев, чтобы наши врачи участвовали и внедряли новшества на Владимирской земле. Организационная работа проводилась порядка девяти месяцев. Планируется масштабная работа со средним медицинским персоналом. Уровень мероприятия высокий. Много докторов наук, профессоров. Мы обменяемся опытом, знаниями и сделаем стратегический и тактический план развития детского здравоохранения Владимирской области», - отметил по итогам первого дня конференции Константин Баранов.

конференция, филатовские чтения(2023)|Фото: avo.ru

Татьяна Буцкая посвятила свой доклад теме законодательного регулирования демографии в России, отметила высокий уровень популярности спорта среди владимирцев.

Теги: демография, филатовские чтения, научно-практическая конференция, детское здоровье


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