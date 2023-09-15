15 Сентября 2023
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Фото: Flickr / Defence Imagery

Советник Пушилина: Российские бойцы охотились за Challenger 2, загнав его в засаду

Советник врио главы ДНР Вадим Гагин заявил, что российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2.

По его словам, разведка выявила места его передвижения. ВСУ применяли Challenger 2 на работинском направлении в составе бронегруппы из советских образцов. Эта бронегруппа должна была охранять британский танк, рассказал Гагин.

Затем была организована засада, в которой Challenger 2 уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

"Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, - заявил Гагин. - На них будет объявлена охота".

"У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт", - цитирует его РИА Новости.

5 сентября военкор Александр Коц сообщил о том, что в зоне специальной военной операции, возле села Работино на Запорожском направлении, уничтожен первый Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

Издание "Военное обозрение" отметило, что таким образом ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось.

Великобритания подтвердила уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2. Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.

8 сентября врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили второй британский танк Challenger 2.

Теги: Challenger 2, танк, Гагин


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