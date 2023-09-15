СМИ: Министра обороны КНР отстранили от должности

Financial Times со ссылкой на разведданные США сообщает, что китайские власти отстранили от должности министра обороны КНР Ли Шанфу, в отношении него ведется расследование. Ранее в отставку были отправлены глава министерства иностранных дел республики и два высших командира ядерных сил Китая.

Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, пишет газета. Источники не сообщают, что стало подводом для отставки и расследования.

Западные эксперты также затрудняются ответить на вопрос, что за кадровые перестановки происходят в силовом блоке китайского правительства. Ранее Ли Шанфу занимался в Народно-освободительной армии Китая закупкой и разработкой вооружений, поэтому одна их версий – история с коррупцией в армии.