Власти Югры увеличат величину прожиточного минимума

Власти Югры с 1 января 2024 года увеличат прожиточный минимум. Документ размещен в материалах к заседанию правительства Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Прожиточный минимум на душу населения составит 20 435 рублей. Для трудоспособных граждан - 22 274 рубля, что больше в сравнении с прошлым годом на 857 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 17 629 рублей, для детей - 20 467 рублей.

Величина прожиточного минимума предназначается для оценки уровня жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством целей.