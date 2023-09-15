15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Югры увеличат величину прожиточного минимума

Власти Югры с 1 января 2024 года увеличат прожиточный минимум. Документ размещен в материалах к заседанию правительства Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Прожиточный минимум на душу населения составит 20 435 рублей. Для трудоспособных граждан - 22 274 рубля, что больше в сравнении с прошлым годом на 857 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 17 629 рублей, для детей - 20 467 рублей.

Величина прожиточного минимума предназначается для оценки уровня жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством целей.

Теги: прожиточный минимум, величина, дети, пенсионеры, население


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