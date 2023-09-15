В Екатеринбурге при поддержке РЭО снова пройдут "Чистые игры"

В Екатеринбурге анонсировали традиционный для города эко-квест "Чистые игры". Мероприятие, при поддержке Свердловского отделения РЭО пройдет 17 сентября и соберет участников на берегу Исети.

В рамках эко-игр горожане вместе с сотрудниками областного отделения РЭО соберут мусор на берегу реки Исеть и разделят его по отдельным мешкам, за которые получат баллы: смешанный, пластик, стекло, металл и другие фракции. Статистику будут вести как в реальном времени, так и в мобильном приложении "Чистых игр", а в завершении участников ждут викторины, конкурсы, музыка, призы для команд-победителей, пикник c горячим чаем и мастер-классы.

Соревнования проводятся в Екатеринбурге с 2017 года и каждый раз в новых локациях: В прошлый раз 73 команды занялись уборкой на берегу реки Патрушиха на Уктусе, сумев собрать 6 тонн мусора. В этом им ежегодно помогают Комитет по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга и

Свердловское отделение Российского экологического общества.

"Нас радует, что "Чистые Игры" в Екатеринбурге стали по-настоящему любимым мероприятием горожан, с каждым разом всё больше участников. И это здорово. Ничто так не заряжает людей, как результат собственного труда. Взрослые и дети, которые уже имеют опыт таких игр, вряд ли пойдут в дальнейшем мусорить, будут следить за чистотой сами и призывать к этому окружающих. А мы будем продолжать поддерживать этот формат", – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Стоит отметить. что "Чистые игры" проходят не только в Екатеринбурге, но и других уральских городах, среди которых: Первоуральск, Новоуральск и Верхняя Пышма. Принять участие может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте или через телеграмм-бот @clean_games_bot".

Эко-игры проходят в рамках Евразийского Кубка Чистоты. Точка сбора - площадка перед УрГЮУ (ул. Колмогорова 54) 17 сентября в 12.00.