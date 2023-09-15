Основателя медфракции Вихарева выбрали главой единороссов в гордуме Екатеринбурга

Основатель первой в России медицинской фракции, председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев получил еще одну почетную должность - он выбран руководителем фракции Единая Россия в новой городской думе Екатеринбурга. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

"Это серьезная должность и большая ответственность. В думе 27 депутатов от ЕР. Вместе с командой губернатора и главы, командой горожан мы продолжим нашу работу на благо города. Экология, медицина, помощь СВО, защита горожан, многое другое", - написал Вихарев.

Он пообещал развивать Екатеринбург и вместе с коллегами и жителями уральской столицы делать его лучше.

Напомним, первое заседание нового состава думы запланировано на 26 сентября, но дата еще может быть скорректирована.

Также стали известны победители на выборах по одномандатным округам.