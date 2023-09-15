Средняя стоимость новых российских машин впервые превысила 1 миллион рублей

Средняя стоимость новых автомобилей российского производства в августе впервые превысила 1 млн руб., передает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. За месяц цены на новые машины выросли примерно на 1,1%, при этом за год стоимость их в среднем увеличилась на 4,4%.

Новые иномарки тоже дорожают. Средняя цена на них за месяц выросла на 2,1% (+18% за год). Теперь средняя стоимость иномарки тоже рекордная – 2,3 млн руб.

Максимальный рост показали цены на подержанные иномарки – 3,3% за месяц и 26,4% за год (1,23 млн руб.).