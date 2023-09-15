В Ярославле после обстрела автобусов неизвестными возбуждено уголовное дело

В Ярославле возбудили уголовное дело о хулиганстве после обстрела автобусов общественного транспорта, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел вечером 14 сентября на улице Бабича. О пострадавших не сообщается.

В полиции заявили, что хулиганы использовали "неустановленный предмет" в качестве оружия, стреляя в направлении автобусов.

Местные жители в соцсетях пишут, что "прилетело два выстрела во время движения автобуса в обе двери".

В марте в Екатеринбурге очевидцы сообщили об обстреле трамвая. По их словам, якобы стреляли из автомобиля, который проезжал мимо, в вагоне потрескались стекла, кого-то засыпало осколками. В полиции информацию не подтвердили.