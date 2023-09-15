В Нижневартовске на территории детсада мужчина упал с дерева и умер

В Нижневартовске рабочий погиб, упав с высоты на территории детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчина чинил крышу здания. После выполнения работ, взобрался на дерево, чтобы сбросить с него строительный мусор, но сорвался вниз. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.