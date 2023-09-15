Родители собрались на митинг у школы на Уралмаше из-за массового ухода педагогов

Изучать английский на физкультуре и смотреть "Смешариков" на биологии: именно так по словам родителей учеников школы №22 на Уралмаше проходят будни их детей. Всему виной якобы хамское поведение нового директора, после прихода которого из учреждения стали массово уходить педагоги. Сегодня с утра родители собрались у стен школы в попытке встретиться с руководством и обсудить учебную программу, однако были встречены охранниками, которым "вплоть до увольнения" запретили пускать недовольных взрослых, сообщает 66.RU.

Илья Смирнов стал директором школы №22 в октябре прошлого года. За это время из учреждения уволилось 20 педагогов со стажем от 20 до 40 лет: каждый из них якобы жаловался на хамское отношение в свой адрес. По словам мамы одной из учениц, за 11 лет учебы ее сына и 9 лет учебы дочери она застала четырех директоров, однако ни с одним из них не возникало таких проблем. После его прихода свое существование прекратил и школьный театр "Игра", из которого по-увольнялись все сотрудники. Не пытается сдерживаться Смирнов и при разговоре с родителями учеников.

Запись на прием к руководству школы ничего не дает - по словам секретаря, Смирнова никогда не бывает на месте, хотя родители утверждают, тот буквально через дверь говорит, что не желает с ними разговаривать.

Сейчас, по словам обеспокоенных родителей, в школе нет уроков биологии и географии у 5-9 классов, музыки и информатики у 6-ых, русского языка и литературы у 7-9 классов. Все предметы заменены физикой, химией и математикой, которых у детей по 4 урока в неделю. Особенно беспокоит подготовка детей к предстоящему в этом учебном году ОГЭ по русскому языку, литературе, биологии.

Интересно и шокирующе, что обращение в департамент образования Екатеринбурга ничего не дало. В официальном ответе родителям заявили, что вакансий педагогов в учебном учреждении нет, а значит и нет проблем. В то же время на стенах школы висит объявление о поиске следующих учителей: учитель начальных классов, математики, русского языка, истории/обществознания, педагог-психолог, социальный психолог, информатики и естествознания (химия, биология, география).

Пройти к директору удалось только спустя час, однако тот отказался разговаривать при СМИ. До этого Смирнов с завучем, по словам родителей, прятались для перекура на чердаке, вместо того, чтобы как обычно, пойти за "Пятерочку". Охране также пригрозили никого не пускать, в противном случае - увольнение.

Родители уже обратились в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга и в Рособрнадзор.