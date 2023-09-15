Южная Корея может ввести против России санкции за военное сотрудничество с КНДР

Южная Корея не исключает введения санкций в отношении России и КНДР в случае поставок последней оружия для Москвы. Такие поставки стали бы нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, предупредил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

Южная Корея ранее присоединилась к западным санкциям против Москвы после начала специальной военной операции на Украине, напоминает ТАСС.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом. По итогам переговоров с ним президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы.