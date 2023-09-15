Ким Чен Ыну показали, как производят детали для SSj-100

Глава КНДР Ким Чен Ын в Комсомольске-на-Амуре посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын и руководитель Минпромторга Денис Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки. Также делегация осмотрела технологические мощности, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия, – механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий.

Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному "Суперджет 100" (SJ-100) – на КнААЗе изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия – производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике. В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер – глава Минпромторга России оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.