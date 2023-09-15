На Среднем Урале осужденная напала на сотрудницу колонии

В одной из женских колоний Среднего Урала осужденная напала на сотрудницу ИК. Теперь нарушительница порядка готовится предстать перед судом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 13 июля этого года: 48-летняя обвиняемая в числе других осужденных находилась на плацу исправительного учреждения в Краснотурьинске. Там она вступила в конфликт с другой осужденной, в ходе ссоры зазвучала нецензурная брань.

Услышавшая это сотрудница колонии потребовала немедленно прекратить. Однако в ответ женщина применила насилие к сотруднице и стала ей угрожать.

В ходе расследования в числе прочего была изучена видеозапись инцидента, изъятая с камер наблюдения. Сейчас дело направлено в суд, который уже приступил к его рассмотрению.