В Тюменской области ремонт дорог завершат в октябре

Все намеченные на 2023 год работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируют завершить до середины октября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В 2023 году в регионе отремонтируют 140 участков общей протяженностью 203 километра.

33 участка — на региональных дорогах. Из 148 километров полностью готовы 89 километров. На остальных объектах — высокая степень готовности. В ближайшее время завершится ремонт дорог: Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе; Уват — Ивановка — Остров в Уватском районе; подъезд к деревне Боровлянка в Голышмановском городском округе; подъезд к деревне Черемшанка в Голышмановском городском округе и других.

Также запланирован ремонт 55 километров дорог в населенных пунктах Тюменской агломерации: отремонтировано более 31 километр дорог.

В ближайшее время работы будут завершены: в поселке Андреевском, селах Ембаево и Каскара (по одному объекту в каждом); в селах Борки и Перевалово (по два объекта); в поселке Богандинском (три объекта).

В Тюмени отремонтировано 100% от плана — 5,87 километров дорог (ул. 30 лет Победы, ул. Пролетарская, ул. Щербакова. ул. Энергетиков).