В Тюменской области ремонт дорог завершат в октябре

15 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области ремонт дорог завершат в октябре

Все намеченные на 2023 год работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируют завершить до середины октября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В 2023 году в регионе отремонтируют 140 участков общей протяженностью 203 километра.

33 участка — на региональных дорогах. Из 148 километров полностью готовы 89 километров. На остальных объектах — высокая степень готовности. В ближайшее время завершится ремонт дорог: Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе; Уват — Ивановка — Остров в Уватском районе; подъезд к деревне Боровлянка в Голышмановском городском округе; подъезд к деревне Черемшанка в Голышмановском городском округе и других.

Также запланирован ремонт 55 километров дорог в населенных пунктах Тюменской агломерации: отремонтировано более 31 километр дорог.

В ближайшее время работы будут завершены: в поселке Андреевском, селах Ембаево и Каскара (по одному объекту в каждом); в селах Борки и Перевалово (по два объекта); в поселке Богандинском (три объекта).

В Тюмени отремонтировано 100% от плана — 5,87 километров дорог (ул. 30 лет Победы, ул. Пролетарская, ул. Щербакова. ул. Энергетиков).

Теги: ремонт дорог, безопасные и качественные дороги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети