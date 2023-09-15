СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Встреча может состояться 21 сентября. Официального подтверждения этой информации от Белого дома пока не поступало.

Также Зеленский может посетить Конгресс США. Отмечается, что эти встречи имеют большое значение в сложившихся условиях, поскольку Конгресс в настоящее время рассматривает просьбу Байдена выделить Украине дополнительные $20 млрд.

В августе газета The Washington Post сообщала, что часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления ВСУ. По данным издания, разведка подготовила оценку украинского контрнаступления. В документе говорится, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя в Запорожской области, который считается ключевым городом.