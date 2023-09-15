15 Сентября 2023
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Общество Приморский край
Фото: Правительство Приморского края

Вице-премьер правительства Приморья лишился поста из-за долгостроя

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил вице-премьера регионального правительства Михаила Петрова. Причина – он не справился в срок с решением проблемы пайщиков ЖСК "Остров". Все объекты жилищно-строительного кооператива на острове Русском должны были сдать в октябре 2022 г., однако проблема до сих пор не решена.

"Михаил Петров не справился с поставленной задачей – вовремя вручить ключи от уже готовых коттеджей, не находился в нужный момент на площадке, докладывал мне неверную информацию, поэтому он отстранен от занимаемой должности", – цитирует Кожемяко пресс-служба краевого правительства.

Губернатор собрался в ближайшее время встретиться с пайщиками, прокуратура окажет юридическую поддержку в этом вопросе.

Напомним, Михаил Петров занимал пост зампреда правительства с 2019 г. Он курировал вопросы строительства, архитектуры и развития территорий региона, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Зампред правительства Приморского края Михаил Петров(2023)|Фото: Правительство Приморского края

Теги: Олег Кожемяко, Михаил Петров, ЖСК "Остров"


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