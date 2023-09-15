Автомобили из стран с зараженными животными будут дезинфицировать на границе

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий дезинфицировать на границе транспортные средства, въезжающие в Россию из стран, где зафиксированы заразные болезни животных.

Изменения внесут в закон "О ветеринарии", а полномочия по проведению дезинфекции получит Россельхознадзор. Он будет привлекать подведомственные организации за счет внутренних источников финансирования.

В перечень заразных болезней животных, возникших на территориях иностранных государств, граничащих с РФ по суше, будут включены заразные болезни животных, возбудители которых могут распространяться через автотранспортные средства. В частности, это африканская чума свиней, ящур, сибирская язва. При этом в законопроекте конкретного списка болезней нет.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Это обусловлен тем, что источник финансирования будет определен в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции за счет перераспределения средств.

Недавно Минсельхоз предложил усилить борьбу с африканской чумой свиней в свиноводческих комплексах, увеличив количество и частоту отбора проб для исследований. Если на предприятии объявлен карантин, а поголовье будут сжигать. Закупить новых животных можно будет только через пять месяцев после снятия карантина.