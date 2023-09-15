Число жертв наводнения в Ливии может превысить 20 тысяч человек

Мощное наводнение с цунами унесло жизни по меньшей мере 11,3 тыс. ливийцев, еще 10 тыс. числятся пропавшими без вести, но надежды на их спасение небольшие, сообщает ливийский Красный Полумесяц. Мэр ливийского города Дерна Абдель-Монейм аль-Гайти заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что число жертв может достичь 20 тыс. До наводнения население Дерны насчитывало около 80 тыс. человек.

По словам министра здравоохранения страны, в результате шторма также погибло около 170 человек в других частях восточной Ливии, в том числе в городах Байда, Суса, Ум-Разаз и Мардж.

Среди погибших насчитывается по меньшей мере 84 египтянина, их тела в среду были доставлены на родину. Также ливийские СМИ сообщают о гибели десятков мигрантов из Судана.

Дерну затопило после того, как ливневые воды прорвали две плотины на реке выше города. Бесчисленное количество людей было смыто в Средиземное море потоками воды.