МЧС: отмененный в Свердловской области противопожарный режим продолжает действовать

В свердловском МЧС заявили, что особый противопожарный режим продолжает действовать в регионе, несмотря на его отмену.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 15 сентября, отменяется действие особого противопожарного режима, который был введен еще весной на всей территории Среднего Урала. Однако, как оказалось, отмена планируется не везде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в некоторых муниципальных образованиях региона продолжает действовать особый противопожарный режим муниципального уровня. Соответственно, продолжают действовать все ограничения.

"Мы рекомендуем жителям перед тем, как использовать открытый огонь, уточнить, действует ли особый противопожарный режим в вашем муниципалитете. Это можно сделать, позвонив в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования", - советуют в МЧС.