Две трети россиян считают диплом необходимым для трудоустройства

67% опрошенных россиян считают, что диплом необходим для трудоустройства, и на собственном опыте в этом убедились. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру" в начале сентября.

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Было опрошено 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех округов страны. Треть участников (34%) отметили решающую роль диплома в построении карьеры. Правда, треть отмечают, что работодатели безразличны к диплому.

22% опрошенных наличие диплома помогло стать руководителем. При этом каждый десятый (10%) признался, что высшее образование никак не повлияло на его работу и карьеру.

Из тех, кто не верит в полезность диплома, 65% уверены, что профессиональные знания и навыки можно приобрести только в процессе практической деятельности, а обучение в вузе далеко от реальной жизни.

Главные плюсы от обучения в вузе россияне называют такие: навыки в поисках информации и работе с ней, профессиональные знания, умение работать с информацией и др.

Как сообщалось, в ВШЭ прогнозируют, что к 2030 году классическая модель получения высшего образования и последующей работы по специальности на протяжении жизни потеряет актуальность из-за появления альтернативных способов получения необходимых знаний и практических навыков.