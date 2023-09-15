В Челябинской области водитель иномарки сбил насмерть подростка на велосипеде

В Челябинской области водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 14 сентября на 7 километре автодороги "Челябинск-Харлуши". Водитель Kia Sportage, по предварительным данным, при перестроении вправо выехал на полосу торможения и разгона, где совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении по краю проезжей части полосы разгона.

От полученных травм подросток скончался.