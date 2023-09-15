15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

МТС объявила об очередном повышении абонентской платы

Компания МТС повысит абонентскую плату по некоторым тарифам менее чем на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора.

Рост платы связан с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, пояснили в компании. Повышение ожидается с 28 сентября.

Напомним, в январе крупнейший по числу абонентов сотовый оператор МТС отправил части своих абонентов сообщения о предстоящем повышении тарифов. Другие российские операторы мобильной связи также предупредили своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года.

Теги: мтс, абонентская плата


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