МТС объявила об очередном повышении абонентской платы

Компания МТС повысит абонентскую плату по некоторым тарифам менее чем на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора.

Рост платы связан с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, пояснили в компании. Повышение ожидается с 28 сентября.

Напомним, в январе крупнейший по числу абонентов сотовый оператор МТС отправил части своих абонентов сообщения о предстоящем повышении тарифов. Другие российские операторы мобильной связи также предупредили своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года.